Caso Maguire, la polizia smentisce la versione del difensore inglese (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Caso delle ultime settimane, almeno in Premier League, è senza dubbio quello che ha visto protagonista il difensore del Manchester United, Harry Maguire, finito nei guai durante la sua vacanza a Mykonos. La polizia greca, in una lunga intervista alla BBC, ha smentito le accuse di averlo picchiato selvaggiamente, colpendogli le gambe e minacciandolo di fargli finire la carriera, smontando anche la versione del difensore, che ha parlato del tentativo di violenza da parte di due turisti albanesi nei confronti della sorella: “Non si è parlato nè di albanesi nè della sorella di Maguire, sono argomenti che non sono mai stati nominati. Non lo abbiamo trattato diversamente da come facciamo con ogni altro turista inglese ... Leggi su sportface

sportface2016 : Caso #Maguire, la polizia smentisce la versione del difensore inglese - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Il caso di Harry Maguire, capitano del Manchester United e della nazionale inglese, condannato in Grecia a 21 mesi di reclusion… - codeghino10 : RT @Tg3web: Il caso di Harry Maguire, capitano del Manchester United e della nazionale inglese, condannato in Grecia a 21 mesi di reclusion… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il caso di Harry Maguire, capitano del Manchester United e della nazionale inglese, condannato in Grecia a 21 mesi di reclusion… - Tg3web : Il caso di Harry Maguire, capitano del Manchester United e della nazionale inglese, condannato in Grecia a 21 mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Maguire Caso Maguire, la polizia: «Lo abbiamo trattato come un ubriaco inglese qualunque» Corriere della Sera Caso Maguire, la polizia: «Lo abbiamo trattato come un ubriaco inglese qualunque»

Continuano le polemiche per l’arresto di Harry Maguire, capitano del Manchester United, avvenuto a Mykonos giovedì 20 agosto. Il giocatore, condannato a 21 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sosp ...

Caso Maguire, i poliziotti greci non ci stanno: “Ogni volta che apre bocca mente. Lo abbiamo trattato come un inglese ubriaco qualsiasi…”

BUGIE – Insomma, ordinaria amministrazione per i poliziotti, che però dalle dichiarazioni di Maguire si sentono parecchio offesi. “Non si è parlato nè di albanesi nè della sorella di Maguire, sono arg ...

Continuano le polemiche per l’arresto di Harry Maguire, capitano del Manchester United, avvenuto a Mykonos giovedì 20 agosto. Il giocatore, condannato a 21 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sosp ...BUGIE – Insomma, ordinaria amministrazione per i poliziotti, che però dalle dichiarazioni di Maguire si sentono parecchio offesi. “Non si è parlato nè di albanesi nè della sorella di Maguire, sono arg ...