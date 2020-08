Caserta si presenta a Perugia: «Arrivo entusiasta. Mai affrontato sfide facili» (Di lunedì 31 agosto 2020) Caserta, il nuovo tecnico del Perugia si è presentato nella giornata odierna e ha parlato della sua nuova avventura in umbria Caserta, il nuovo tecnico del Perugia si è presentato nella giornata odierna e ha parlato della sua nuova avventura in umbria. CON GRANDE ENTUSIASMO- «Ho accettato con entusiasmo di arrivare in una piazza importante come questa e con tanta voglia di riscatto dopo un’annata non bellissima per entrambe. Ai giocatori chiederò il massimo impegno durante ogni singolo allenamento perché la partita è solo lo specchio della settimana. Quando un calciatore esce dal campo con la maglia sudata, potrà essere andata bene o un male ma avrà fatto il suo dovere». NESSUNA SFIDA FACILE- «Nella mia carriera ... Leggi su calcionews24

