Casal di Principe, sindaco contagiato: chiuso comune. Obbligo mascherina anche di giorno (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ allarme coronavirus nel comune di Casal di Principe (Caserta). Dopo che il sindaco, Renato Natale, è risultato positivo al Covid-19, il vice sindaco Antonio Schiavone ha deciso di chiudere il comune per due giorni e ha poi emesso un’ordinanza che prevede ulteriore stretta sul rispetto delle norme anti-contagio. Casal di Principe, chiuso il comune: … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

