Casal di Principe, ministro Bonetti: "Dal Governo oltre un miliardo per asili nido nel Sud" (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Casal di Principe (Ce) – "Già prima dello sviluppo della pandemia abbiamo investito due miliardi e mezzo nella costruzione di nuovi asili nido, servizi per l'educazione della prima infanzia e servizi polifunzionali per le famiglie. In questi due miliardi e mezzo ho voluto personalmente che il 50% fosse destinato alle regioni del Sud". Lo ha detto il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Casal di Principe (Caserta), dove ha fatto visita all'associazione "La Forza del Silenzio", che si occupa di autismo all'interno di un bene confiscato al clan dei Casalesi, per la tavola rotonda "Famiglia e Caregiver e Dopo di ...

