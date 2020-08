Caronno, bevono “a canna” dalla casetta dell’acqua: “Rischiamo il Covid” (Di lunedì 31 agosto 2020) All’entusiasmo per l’attivazione della casetta dell’acqua, che alla frazione Bariola di Caronno Pertusella si attendeva da tre anni, si aggiunge l’amarezza per il comportamento dei soliti incivili: più volte, nei giorni scorsi, sono stati visti ragazzini che bevevano dall’ugello che eroga l’acqua. Indignazione della gente, paventando il rischio Covid per un comportamento giudicato irresponsabile: “E’ … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Caronno, bevono “a canna” dalla casetta dell’acqua: “Rischiamo il Covid” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

