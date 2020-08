Caro Porro, i prof pensano troppo alle vacanze (Di lunedì 31 agosto 2020) Riportiamo di seguito la lettera inviataci da un ex insegnante che ci rivela qualche retroscena su alcuni comportamenti dei suoi colleghi che si traduce in… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La letter… - NicolaPorro : Spero che il ministro #Azzolina possa leggere la lettera di queste due alunne. Vale sicuramente di più del gran cao… - missypippi : RT @NicolaPorro: ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La lettera di un… - SVizzola : RT @NicolaPorro: ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La lettera di un… - JohSogos : RT @NicolaPorro: ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La lettera di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Porro Caro Porro, i prof pensano troppo alle vacanze Nicola Porro La classe degli asini, l’omaggio a Lady Diana o Tarzan? La tv del 31 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 31 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La classe degli asini”, con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Torino, 1964. Liberamente ispirato alla storia ...

Conte nel mirino del presidente che sogna Draghi

Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, torna ad attaccare il governo ... a sinistra come a destra. (Nicola Porro) ...

Per la prima serata in tv, lunedì 31 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La classe degli asini”, con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Torino, 1964. Liberamente ispirato alla storia ...Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, torna ad attaccare il governo ... a sinistra come a destra. (Nicola Porro) ...