Carne alla Cina, gli ecologisti argentini contro l’accordo (Di lunedì 31 agosto 2020) C’è grande preoccupazione in Argentina per il possibile accordo con la Cina per la produzione su larga scala di Carne di maiale. L’allarme è scattato il 6 luglio, quando è stata resa nota una comunicazione tra il ministro degli Esteri Felipe Solá e il ministro del Commercio cinese Zhong Shan relativamente a un’«associazione strategica» tra i due paesi per la produzione di «9 milioni di tonnellate di Carne porCina di alta qualità». Ossia 14 volte in più della Carne prodotta … Continua L'articolo Carne alla Cina, gli ecologisti argentini contro l’accordo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Carne alla Cibo e inquinamento. Dal Km zero alla carne sostenibile, i miti da sfatare Il Salvagente Vegetariano non significa per forza sano

Si fa presto a dire “vegetariano”. Non tutte le diete che escludono carne e pesce sono uguali. Non tutte sono ugualmente salutari. A fare i dovuti distinguo è uno studio presentato al Congresso 2020 d ...

Giappone, il Covid spinge l’uso di robot e AI nelle fabbriche

La richiesta di una qualità sempre più elevata per i prodotti, unita alla necessità del distanziamento tra i lavoratori causa coronavirus, spingono le fabbriche del Giappone a moltiplicare l’impiego d ...

Si fa presto a dire “vegetariano”. Non tutte le diete che escludono carne e pesce sono uguali. Non tutte sono ugualmente salutari. A fare i dovuti distinguo è uno studio presentato al Congresso 2020 d ...La richiesta di una qualità sempre più elevata per i prodotti, unita alla necessità del distanziamento tra i lavoratori causa coronavirus, spingono le fabbriche del Giappone a moltiplicare l’impiego d ...