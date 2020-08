Carlo Conti e Vanessa Incontrada presentano il 2 e il 5 settembre i Seat music awards (Di lunedì 31 agosto 2020) Affiatati è dire poco. Quando sono sullo stesso palco, Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono in perfetta sintonia. Non c’è dunque da stupirsi se la Rai ha scelto loro – per il nono anno consecutivo – per presentare il 2 e il 5 settembre i Seat music awards, l’evento musicale che come di consueto conclude l’estate tv prima della partenza dei palinsesti autunnali. «Io ho difficoltà a lavorare in coppia, ma con Vanessa mi trovo bene», ha confessato Conti di recente. «Viviamo tutto all’impronta: non abbiamo niente di scritto, se non nei punti fissi della scaletta, ma per il resto giochiamo con quello che ci viene al momento». E ... Leggi su aciclico

SirDistruggere : E Carlo Conti MUTO. - borghi_claudio : @pgreco72 @luigidimaio Vabbè dai, prima vediamo se querela il Tempo - tolli_vincenzo : @_Techetechete @fausto_massa E' stato forte vedere certi famosi di oggi quando avevano i capelli più folti. Panarie… - Maria_Intermite : RT @Raiofficialnews: Ritorna il programma più “camaleontico” della tv: Carlo Conti presenta la decima edizione di #Taleequaleshow, prossima… - pelias01 : RT @riccardocastro5: Carlo Conti in confronto a #DiMaio abbronzato é Michael Jackson -