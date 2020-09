Caos scuola: che fine hanno fatto le “aule nuove” di Conte? (Di lunedì 31 agosto 2020) Ieri, Lucia Azzolina, titolare del Miur, ha assicurato: "Stiamo scrivendo la storia”. Apprezziamo l’ottimismo della volontà e registriamo l’intesa Stato-Regioni sulla capienza dei mezzi pubblici.… Leggi il resto L'articolo Caos scuola: che fine hanno fatto le “aule nuove” di Conte? proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La letter… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Covid, il governo sapeva ma rimase i… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos scuola e immigrazione. Crollo P… - davidewzanardi : RT @NicolaPorro: ?? A giugno #Conte e il suo #Governo avevano promesso 70.000 aule più grandi. Cos'è successo? @RicoAlessandro indaga sul ca… - DiplomaziaTW : RT @NicolaPorro: ?? A giugno #Conte e il suo #Governo avevano promesso 70.000 aule più grandi. Cos'è successo? @RicoAlessandro indaga sul ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos scuola Scuola, arrivano le linee guida ma è ancora caos Studio Cataldi Il ritorno a scuola a Roma, dai trasporti alla logistica: i nodi da sciogliere

Capienze al 60% sui mezzi pubblici Niente soldi per usare i bus privati Non all'80% della capienza. Bus e metro a Roma e nel Lazio continueranno a ospitare solo il 60% dei passeggeri. È questo l'orien ...

Trasporti, docenti, date insensate e carenze: riapertura scuole nel caos, il Sud alza la voce

Il Sud resiste, tra aule che mancano e prof costretti a emigrare al Nord, ma vuole anche prevenire prima di dover curare. Se il governo ha ribadito che tra i banchi si torna il 14 settembre, il Mezzog ...

Capienze al 60% sui mezzi pubblici Niente soldi per usare i bus privati Non all'80% della capienza. Bus e metro a Roma e nel Lazio continueranno a ospitare solo il 60% dei passeggeri. È questo l'orien ...Il Sud resiste, tra aule che mancano e prof costretti a emigrare al Nord, ma vuole anche prevenire prima di dover curare. Se il governo ha ribadito che tra i banchi si torna il 14 settembre, il Mezzog ...