Campania, la ripresa dei contagi? Per De Luca è legata per il 90% ai rientri: Sempre vietati assembramenti e feste (Di lunedì 31 agosto 2020) “La ripresa del contagio di covid 19 è legata per il 90% a persone tornate da estero e altre regioni. Ieri abbiamo registrato 270 contagiati, la metà era da arrivi da fuori regione e un altro 40% legati ai contact tracing, cioè i contatti dei precedenti positivi”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione dell’inaugurazione del Dea di primo livello all’ospedale di Piedimonte Matese. “Questo lavoro – ha aggiunto – è indispensabile, perché per ogni positivo che individuiamo oggi ci risparmiamo tra un mese e mezzo dieci contagi. Ribadisco che stiamo facendo un piano di prevenzione e sicurezza riguardo ai contagi di importazione, dal 12 agosto ... Leggi su ildenaro

