Calendari calcio italiano, l’annuncio di Gravina: “Ecco quando si ripartirà dalla A alla D” (Di lunedì 31 agosto 2020) Al termine del Consiglio Federale in programma oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto alle domande dei giornalisti presenti fuori dalla sede, annunciando difatti le date d’inizio dei campionati dalla Serie A alla Serie D: “Abbiamo definito i Calendari dei campionati – ha detto – Il 19 settembre ripartirà la Serie A, il 26 la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D. S’è vista grande collaborazione nel Consiglio di oggi. s’è vista grande collaborazione, abbiamo approvato l’unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. E’ una idea importante per la crescita dei nostri arbitri”.L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : #Figc: data confermata, #SerieA al via il 19 settembre. Mantenuta la scelta della Lega per il via del prossimo camp… - robertopontillo : RT @Sport_Mediaset: #Figc: data confermata, #SerieA al via il 19 settembre. Mantenuta la scelta della Lega per il via del prossimo campiona… - Suliman1984ss : RT @Sport_Mediaset: #Figc: data confermata, #SerieA al via il 19 settembre. Mantenuta la scelta della Lega per il via del prossimo campiona… - mapivi63 : RT @Sport_Mediaset: #Figc: data confermata, #SerieA al via il 19 settembre. Mantenuta la scelta della Lega per il via del prossimo campiona… - avespartacus : RT @Sport_Mediaset: #Figc: data confermata, #SerieA al via il 19 settembre. Mantenuta la scelta della Lega per il via del prossimo campiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendari calcio Festa dei Calendari: domani alle ore 16 tutti connessi gazzettaregionale.it È ufficiale: la Serie A riparte il 19 settembre. Mercoledì i calendari

Fino a oggi c’era solo l’ufficiosità, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il massimo campionato di calcio italiano riprenderà nel fine settimana del 19 e 20 settembre. Lo ha deciso, ratificando ...

De Laurentiis: «Bisogna cambiare il format della Serie A. Su Milik…»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha affrontato vari argomenti ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole: FORMAT CAMPIONATI – «Il brand del Napoli è già forte di per sé, abbiamo ...

Fino a oggi c’era solo l’ufficiosità, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il massimo campionato di calcio italiano riprenderà nel fine settimana del 19 e 20 settembre. Lo ha deciso, ratificando ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha affrontato vari argomenti ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole: FORMAT CAMPIONATI – «Il brand del Napoli è già forte di per sé, abbiamo ...