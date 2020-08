Calciomercato Palermo, Broh vicino alla firma: il centrocampista del Sassuolo sarà rosanero. I dettagli (Di lunedì 31 agosto 2020) Jeremie Broh sarebbe pronto a vestire la maglia del Palermo.Il club di Viale del Fante, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe trovato l’accordo con il Sassuolo per l’arrivo in rosanero del centrocampista originario della Costa D’Avorio. Il classe ‘97 nella scorsa stagione ha militato in prestito tra le fila del Cosenza collezionando in Serie B 19 presenze ed una rete tra campionato e coppe e aiutando i suoi a conquistare la salvezza. In cadetteria, il centrale cresciuto nelle giovanili del Parma (che è riuscito a esordire anche in massima categoria con i crociati) ha vestito anche la maglia del Padova. Sono 46, invece, le presenze collezionate in Serie C con Sudtirol (da gennaio ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, #Broh vicino alla firma: il centrocampista del Sassuolo sarà rosanero. I dettagli - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Broh vicino alla firma: il centrocampista del Sassuolo sarà rosanero. I dettagli - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Broh vicino alla firma: il centrocampista del Sassuolo sarà rosanero. I dettagli - LBuconi : #Palermo in arrivo il centrocampista #Broh (#Sassuolo). #calciomercato (via @MatteMoretto). - Atey0 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | #Palermo, rinforzo a centrocampo: arriva Jeremie #Broh -