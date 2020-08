Calciomercato Napoli, secondo Ciro Venerato la Roma ha offerto 5 milioni di ingaggio ad Arkadiusz Milik (Di lunedì 31 agosto 2020) Il giornalista esperto di Calciomercato della Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli. Impossibile non parlare di Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli e ha rifiutato tutte le offerte pervenutegli finora sia dal presidente Aurelio De Laurentiis sia dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “Posso darvi una notizia su Arek Milik. La Roma, per arrivare al calciatore, è disposta a corrispondergli uno stipendio di cinque milioni a stagione. Il polacco, tuttavia, non ha detto di sì, ma ci sta ancora pensando. Una situazione che non piace alla ... Leggi su calciomercato.napoli

