Calciomercato – L’Inter ha scelto Kantè: il Chelsea chiede 50 milioni. Brozovic o Skriniar finanziano il colpo (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Inter prepara l’assalto a N’Golo Kantè E’ N’Golo Kanté del Chelsea l’obiettivo principale di Calciomercato dell’Inter. Il centrocampista francese non è considerato incedibile e questo aumenta le chance dei nerazzurri che prima devono cedere sacrificando uno tra Skriniar e Brozovic prima di dare l’assalto al campione del mondo. “Riuscire a costruire il centrocampo dei sogni è una missione difficile ma non impossibile. Kanté piace a tutti in società: da Marotta ad Ausilio, passando per il presidente Zhang. Tra società e allenatore si ragione in perfetta sintonia, ma con tempistiche diverse. Potesse decidere lui, Conte vorrebbe Kanté e Vidal subito. Ma ogni cosa ha il suo tempo e soprattutto per ... Leggi su intermagazine

forumJuventus : CM24: 'Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare Vidal in squadra. I bianconeri preparano l’assalto p… - DiMarzio : #Calciomercato | #BorjaValero saluta l'#Inter: 'E' stato un onore' - DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - SafetyAndrea : ??| Giustificherò il non acquisto di #Tonali solo se insieme a #Vidal arriverà un top come #Kanté. Già #Thomas dell'… - interebbasta : RT @cmdotcom: #Tonali: il #Milan è l'ambiente ideale. Sarà l'unico grande colpo, ma solo perché #Inter e #Juve non lo vogliono [@Ruiu19] ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato L’Inter VIDEO - La Roma ricorda le due Supercoppe del 19 agosto Il Romanista