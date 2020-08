Calciomercato: la Reggina sfida Cosenza e Catanzaro per un giovane esterno (Di lunedì 31 agosto 2020) Di Chiara ? Sulla corsia di sinistra stiamo seguendo anche altri due profili ". Dichiarazione del Ds Taibi a Gazzetta del Sud. e può essere che tra questi altri calciatori che la Reggina segue, ci sia il giovane esterno mancino Aly Nader , classe 2000, svincolatosi dal Cagliari, notizia riportata da tuttoB: "... Leggi su citynow

DiMarzio : LIVE | #Reggina, è fatta per #Rami - MomentiCalcio : #Calciomercato #Reggina: per #Nader la concorrenza è agguerrita - citynowit : “Nella corsa c'è anche la Salernitana ” - tabellamercatob : -1 all'inizio sessione #Estate2020 #calciomercato Indiscrezioni #SerieB /2 Due giocatori del #Perugia per l'… - tabellamercatob : Domani si apre la sessione #estate2020 di #calciomercato Riepilogo acquisti e cessioni ufficiali finora effettuati… -