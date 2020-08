Calciomercato Juventus, Higuain la chiave per Federico Chiesa? Paratici lancia l’assalto al gioiello della Fiorentina… (Di lunedì 31 agosto 2020) Continua il pressing della Juventus per Federico Chiesa.Un obiettivo mai dimenticato, il figlio d'arte viola adesso potrebbe essere più vicino ai bianconeri, i quali cercano l'innesto per regalare un salto di qualità al reparto offensivo di Andrea Pirlo. Inserire nell'affare il cartellino dell'ormai dimenticato Gonzalo Higuain potrebbe essere la soluzione per convincere la Fiorentina? Una cosa è certa, dalle parti della Continassa si attendono soltanto i saluti del "Pipita", escluso sin da subito dai piani del nuovo tecnico Andrea Pirlo, il quale in conferenza stampa si è pronunciato in questo modo: "Abbiamo parlato, io e Gonzalo, è una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui ma abbiamo deciso che le strade si devono ... Leggi su mediagol

forumJuventus : CM24: 'Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare Vidal in squadra. I bianconeri preparano l’assalto p… - forumJuventus : TS: 'Suarez spinge per arrivare a Torino: chiede la rescissione al Barcellona, vuole accelerare i tempi per sposare… - forumJuventus : Precisazione da fare dopo le dichiarazioni di Vidal: In questa sessione di calciomercato la Juventus ha già usufru… - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, Higuain la chiave per Federico Chiesa? Paratici lancia l'assalto al gioiello della… - martinocozzi : Il sì di #Milik alla Roma apre le strade all'arrivo di Edin #Dzeko alla Juventus. La Roma punta anche #Vlahovic de… -