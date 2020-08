Calciomercato della Fiorentina, le ultime (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ultima stagione in casa Fiorentina non è stata delle migliori. La Viola infatti ha vissuto una stagione con più alti che bassi e solo nelle ultime giornate ha trovato la salvezza. Il Calciomercato della Fiorentina dipenderà molto dal futuro di Federico Chiesa. Federico Chiesa, il prezzo da pagare per il Calciomercato della Fiorentina L’esterno d’attacco viola è il primo indiziato per la cessione. Una stagione con più luci che ombre per il classe 97′, mai davvero decisivo. Le trattative per il rinnovo stentano a decollare perchè il giocatore non intende accettare l’offerta di rinnovo di Commisso. La valutazione del giocatore è alta, circa 60 milioni, e la sua cessione ... Leggi su sport.periodicodaily

Ancora una volta, per l'ennesima estate, Arturo Vidal è al centro del calciomercato. Si parla in maniera continua di un possibile ritorno in Serie A per il centrocampista cileno, relativamente ad un t ...

Juve, cinque squadre a caccia di Higuain

In uscita dalla Juventus, Gonzalo Higuain, bomber argentino classe 1987, sarebbe molto richiesto sul mercato: come riportato da "Calciomercato.com", il Pipita, potrebbe dunque non necessariamente resc ...

