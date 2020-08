Calciomercato, colpi Udinese e Sassuolo. Schick torna in Germania, Benevento scatenato [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Trattative e indiscrezioni che si susseguono, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione di Calciomercato. Dalla Serie A alla Serie B, dalla Serie C all’estero: le ultime notizie. ATALANTA – Forte interesse del Leicester per Timothy Castagne. Il belga sarebbe il prescelto per prendere il posto di Chilwell passato al Chelsea. Benevento – Il Benevento ha chiuso con la Sampdoria per Gianluca Caprari. Nuovo rinforzo per Inzaghi dopo Lapadula. Ma i campani sono scatenati: nel mirino anche Bonaventura (svincolato) e Kluivert. Anche l’agente dell’olandese, Mino Raiola, cerca di convincere l’esterno di proprietà della Roma ad accettare la destinazione per rilanciarsi. BOLOGNA – Il Bologna comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Andrea Poli, capitano ... Leggi su calcioweb.eu

