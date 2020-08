Calciomercato – Affari e trattative 31 agosto – Milan fatta per Tonali, bruciata l’Inter – Kantè e Vidal per i nerazzurri – Destro torna al Genoa (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Calciomercato è sempre più imprevedibile e bisogna registrare capovolgimenti di fronte inaspettati fino a qualche giorno fa, come l’imminente trasferimento di Tonali al Milan invece che all’Inter. Gli Affari in via di definizione sono tanti, così come le trattative da mettere in piedi. Milan fatta per Tonali, bruciata l’Inter Il Milan è a un passo da Sandro Tonali. Per la chiusura dell’operazione si attenderà il presidente Massimo Cellino, le parti attendono il rientro del presidente del Brescia da Londra nei prossimi giorni. Il numero uno delle Rondinelle sta portando avanti la trattativa in prima persona e tornerà in Italia tra ... Leggi su giornal

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo con Vidal e Kolarov. I due over 30 sono attesi a Milano la prossima settimana. Eriksen in uscita. Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo con le o ...

Il calciomercato della Juventus prosegue tra colpi per la prima squadra e affari in prospettiva. Perfezionata in queste ore un’operazione di cui si parla già da luglio: dal Chelsea arriva Samuel Iling ...

