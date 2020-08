Calcio: serie A riparte il 19 settembre, lo ha stabilito la Figc (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo una breve pausa la stagione del Calcio italiano nell'anno del Covid riparte con la certezza almeno del via: la serie A riprenderà infatti il 19 settembre, come aveva richiesto la stessa Lega ai primi di agosto Leggi su firenzepost

tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - Gazzetta_it : #Tonali dopo #Theo: Paolo #Maldini ormai è leader da dirigente come anni fa in difesa - Gazzetta_it : #Calciomercato #Milan, accordo col Brescia per #Tonali. Imminente l’annuncio - forzaroma : #SerieA, #Inter e #Atalanta ottengono il rinvio: l'esordio in campionato slitta di una settimana - irejdoc1897 : RT @SkySport: CALENDARIO SERIE A, dove vedere la presentazione del campionato ? -