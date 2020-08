Calcio, rottura Messi-Barcellona: City pronto a contratto faraonico per la 'Pulce' e futuro a New York (Di lunedì 31 agosto 2020) Il mistero Messi si infittisce. Una guerra di nervi, contratti alla mano, con postille dalla doppia interpretazione, a seconda da quale parte le si guardino. E che ruotano attorno l'incredibile ... Leggi su tg.la7

