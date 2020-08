Cairo “Non resterò a vita, cederò il Torino a chi farà meglio di me” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono contento, ma non sono soddisfatto al 100%. La partenza bruciante con la promozione in A andò oltre le aspettative. Quando ti sopravvaluti però paghi e noi vivemmo un periodo buio: tre anni di A senza infamia nè lode, e poi la B annaspando per lo shock. Però, dal nostro ritorno in A, abbiamo fatto ciò che ci chiedono i tifosi: restituire onore al Toro, tornare stabilmente sulla sinistra della classifica, rifare il Filadelfia. Se è rinato mi prendo parte dei meriti: i tifosi lo volevano da 20 anni, ora c'è”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, traccia un bilancio dei suoi anni alla guida del club granata. Un bilancio positivo, nonostante una contestazione che sembra non mollare. “Mi spiace molto, il tifo talvolta ha componenti irrazionali – ... Leggi su iltempo

LiaQuartapelle : Ieri l’Egitto ha condannato a 15 anni Bahey Eldinn Hassan fondatore del Cairo Center for Human Rights Studies. La d… - OperazDelleAlpi : #urbanocairo, peggior presidente della storia del #Toro, si incensa su @repubblica: Non rimarrò a vita. ?? - Italpress : Cairo “Non resterò a vita, il Torino a chi farà meglio di me” - NicolasACacere1 : @falconiofr @Agata63803486 @CarloCalenda @Charles_Indie @EuromediaR @Azione_it @MatteoRichetti No, non lei. Ma l'al… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Cairo: 'Io presidente da 7 in pagella. Non resto a vita, ma cedo il #Torino solo a chi farà meglio di me. Su #Belotti...' ht… -