Cagliari | Giulini su Nainggolan | «C’è la volontà di proseguire | dipende dall’Inter»

Il presidente del Cagliari ha parlato della possibile permanenza di Nainggolan in rossoblù Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a L'Unione Sarda dove ha parlato della possibile permanenza in rossoblù di Radja Nainggolan. Nainggolan – «C'è la volontà del giocatore, dell'allenatore e anche la mia. dipende tutto dal nostro incontro con l'Inter, ci dovrà venire incontro. Vorremmo risolvere al più presto». MERCATO – «Abbiamo preso Marin che ci ha fatto vedere in poche ore la sua volontà di venire a Cagliari. Czyborra arriverà non appena risolverà i suoi problemi di salute e abbiamo ...

