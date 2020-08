Box Office USA: The New Mutants apre con 7 milioni e solo il 62% dei cinema aperti (Di lunedì 31 agosto 2020) The New Mutants guida il box Office americano con un'apertura da 7 milioni e solo il 62% dei cinema USA aperti, è comunque la miglior apertura da mesi, in attesa di Tenet. Incassi magri al box Office USA per The New Mutants, che apre con un incasso di 7 milioni da 2.412 sale e una media per sala di 2.902 dollari, ma considerata la situazione sanitaria e considerato che lo scorso weekend solo il 62% dei cinema americani erano aperti, il risultato non è poi così negativo. Ritardato a lungo, segnato da una lavorazione tormentata, The New Mutants è comunque il film che ha segnato l'apertura più alta da mesi. Sugli incassi ... Leggi su movieplayer

