Borsa, azioni Acotel riammesse a contrattazioni (Di lunedì 31 agosto 2020) (TeleBorsa) – riammesse alle contrattazioni in Borsa azioni Acotel a partire da stamattina. Lo annuncia Borsa Italiana con una nota, in seguito agli sciluppo annunciati dal gruppo in relazione alla gestione. Acotel ha annunciato infatti che sono venute meno “le criticità emerse all’esito delle verifiche di conformità del Sistema di Controllo di Gestione svolte dalla società di revisione EY“, in seguito al conferimento del ramo di azienda di Tech Rain. Tale conferimento è avvenuto in esecuzione dell’aumento di capitale sociale in natura deliberato dall’Assemblea straordinaria del 10 luglio 2020, e in ottemperanza all’accordo di investimento sottoscritto il 22 marzo 2020 tra ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Borsa azioni Borsa, azioni Acotel riammesse a contrattazioni Teleborsa Borse in rialzo: a Milano occhi su Tim

Oggi il Cda di Tim si riunisce per approvare la nascita di FiberCop e l’intesa con Cdp in vista della creazione della rete unica – Buffett spinge Tokyo – Petrolio in rialzo Le Borse europee iniziano l ...

