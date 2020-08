Bonus pubblicità: online il nuovo modello (Di lunedì 31 agosto 2020) Alla luce delle novità del Decreto Rilancio, per il solo 2020 è concesso a imprese, autonomi ed enti non commerciali il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, cosiddetto Bonus Pubblicità, anche nelle seguenti fattispecie: anche per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato nella misura del 50% della spesa effettuata nell’anno (e non per il 75% del valore incrementale almeno dell’1%) senza il requisito degli analoghi investimenti nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il nuovo modello di richiesta è online. Resta fermo il riconoscimento del beneficio nei limiti del regime “de minimis” e continuano ad applicarsi, per i profili senza deroga, le norme del regolamento di cui al Dpcm ... Leggi su quifinanza

