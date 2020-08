Bonus bici, ancora ritardi: cittadini in attesa del beneficio (Di lunedì 31 agosto 2020) ancora ritardi sul Bonus bici. Non è stata pubblicata la piattaforma per richiedere il beneficio da un massimo di 500 euro. ROMA – ancora ritardi sul Bonus bici. Il portale per richiedere il voucher era atteso ad agosto, ma ancora il Governo non ha dato il via libera. Per accelerare i tempi la maggioranza potrebbe decidere di non attivare l’app con il beneficio che potrebbe essere richiesto dal ministero dell’Ambiente anche se non si hanno certezze. Si tratta di una misura retroattiva con gli italiani che potranno richiedere il beneficio (massimo 500 euro) per gli acquisti effettuati dal 4 maggio. Come funziona il Bonus ... Leggi su newsmondo

Il bonus mobilità, istituito dal Dl Rilancio, è uno dei sostegni pensati dal governo per incentivare i consumi degli italiani dopo la crisi innescata dalla pandemia. Se ne parla da mesi, ma ancora non ...

Nel corso degli ultimi mesi, complice la pandemia da Covid-19 e la crisi economica che ne è scaturita, siamo stati letteralmente sommersi da bonus di ogni genere. Il Governo, nel tentativo di “tenere ...

