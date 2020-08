Bologna, Bigon: “De Silvestri? Si tratta di una questione di giorni” (Di lunedì 31 agosto 2020) “De Silvestri? E’ solo una questione di giorni, deve sostenere le visite mediche e tutte le procedure anti-Covid. Difficilmente lo vedremo in ritiro, il doppio tampone negativo prevede tempo, sara’ con noi al ritorno a Bologna“. Queste le parole del direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, a Skysport24 il in merito al mercato dei felsinei. Per quanto riguarda l’attaccante ucraino Vladyslav Supryaga, Bigon ha ammesso che “c’e’ una trattativa in corso. E’ un calciatore interessante e molto giovane. E’ un duemila, e’ un’operazione che si vedra’ nelle prossime settimane e non sara’ semplice. Anche in attacco siamo in tanti, e’ pero’ un obiettivo che stiamo seguendo”. Leggi su sportface

