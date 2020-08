Bollettino Covid-19 31 agosto: 996 i nuovi contagiati (Di lunedì 31 agosto 2020) Bollettino Covid-19 31 agosto: sono 996 i contagiati nelle ultime 24 ore. I decessi sei, ben 35.483 il numero dei morti totali dall’inizio della pandemia Il Bollettino per il Covid-19 del 31 agosto racconta di dati in netta diminuzione rispetto a quelli di ieri. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono solo 996 i nuovi casi, con sei deceduti. Ben 117 i guariti, per un totale di 873 casi attuali in più nelle ultime 24 ore. Il numero dei decessi totali è salito a 35.483 dall’inizio della pandemia. I casi totali dei malati di Coronavirus in Italia dallo scoppio del Covid-19 sono 269.214. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Atalanta, notizie pessime dopo i tamponi: 3 positivi al coronavirus Un ... Leggi su bloglive

