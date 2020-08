Bollettino Coronavirus del 31 Agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) In data 31 Agosto, come ogni lunedì, assistiamo a un forte calo dei tamponi (vengono comunicati quelli elaborati, non quelli eseguiti il giorno precedente). Quindi vediamo numeri riferiti alla domenica, giorno in cui molti laboratori non sono operativi, e per un ritorno ai dati più veritieri bisognerà attendere i giorni centrali della settimana. Elaborati 58.518 tamponi (ieri 81.723) con 996 positivi. Per un confronto immediato: nei giorni tra mercoledì e sabato della scorsa settimana il numero totale dei tamponi è stato compreso tra un minimo di 93.529 e un massimo di 99.108; rapporto positivi/tamponi 1,70% (ieri 1,67%). L’incremento nazionale dei casi è +0,37% (ieri +0,51%) con 269.214 contagiati totali, 207.653 dimissioni/guarigioni (+117): il dato totale è più basso di ieri per un ricalcolo della ... Leggi su sbircialanotizia

