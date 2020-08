Boicotta Barilla, l'ultima trovata dei Rinco-Boys (Di lunedì 31 agosto 2020) E' la classica tempesta in un bicchier d'acqua: anzi, di caffellatte, visto che parliamo di prima colazione. E' successo che il profilo social di Matteo Salvini, per lanciare un messaggio sui migranti, abbia pubblicato, accanto a un immagine del leader, il fotogramma di una nota pubblicità degli anni 80: i famosi "Ringo Boys". Ricordate? I due ragazzi che si danno il cinque, di cui uno di colore?Ecco, la triste storia sarebbe già finita qui, magari con tante scuse per aver utilizzato un marchio aziendale con leggerezza. Ma evidentemente i panteroni della tastiera il biscotto non l'hanno digerito: è in corso una sollevazione internettiana, in queste ore, per chiedere la testa di Salvini e pure della Barilla, per oltraggio alla merendina. L'azienda di Parma ha già precisato che nessun utilizzo del brand è stato ... Leggi su panorama

