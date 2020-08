Blood Bowl 3 annunciato con Trailer e dettagli (Di lunedì 31 agosto 2020) Allacciate gli stivali, indossate il casco, regolate le protezioni delle spalle e la piastra toracica… e infilate un pugnale affilato nella cintura (sono le regole): NACON e lo studio Cyanide sono lieti di annunciare Blood Bowl 3, il nuovo adattamento videoludico del gioco da tavolo cult di Games Workshop. L’uscita è prevista per l’inizio del 2021, il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Steam e Nintendo Switch. Blood Bowl 3 è il videogioco del fantafootball. Un gioco di strategia a turni ispirato al football americano nel mondo fantasy Warhammer dove elfi, umani, orchi e altre creature combattono per la palla con spallate, calci, pugni e armi di vario grado di letalità (e legalità rispetto ... Leggi su gamerbrain

