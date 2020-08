Blitz antipedofilia negli Usa: liberati 39 bambini scomparsi. Erano tenuti come schiavi sessuali (Di lunedì 31 agosto 2020) Un’operazione di due settimane per salvare alcuni bambini scomparsi in Georgia ha portato al recupero di 39 minori e all’arresto di nove sospetti. Lo ha annunciato giovedì scorso la Fbi in una conferenza stampa con gli Us Marshal della Georgia. Operazione Not Forgotten “Il messaggio che rivolgiamo ai bambini scomparsi e alle loro famiglie è che non smetteremo mai di cercarli”, ha detto in una dichiarazione Donald Washington, direttore del Marshals Service. Secondo le autorità, l’Operazione “Not Forgotten” ha portato al salvataggio di 26 bambini scomparsi e alla messa in sicurezza di altri 13. Nell’operazione le autorità hanno arrestato nove persone, che dovranno rispondere a un totale di 26 accuse. Tra queste, ... Leggi su secoloditalia

