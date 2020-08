Birds of Prey: ecco le cinque edizioni homevideo in uscita tra Steelbook e Card da collezione (Di lunedì 31 agosto 2020) Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) arriva il 10 settembre in homevideo con cinque edizioni targate Warner tra DVD, Blu-ray, 4K UHD, Steelbook e Card da collezione. Nei cinema, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) aveva fatto appena in tempo a uscire e a sfruttare quasi un mese di sala prima del lockdown. La sua uscita in homevideo è poi scivolata in avanti nei mesi, ma adesso è tutto pronto e Warner Bros. Entertainment Italia ha fatto le cose in grande proponendo il film con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in ben cinque edizioni per la gioia dei fans. Manca ancora poco: la data di ... Leggi su movieplayer

