Bimba di 11 mesi di Formia positiva al Coronavirus trasferita d’urgenza al Bambino Gesù di Palidoro: ecco quali sono le sue condizioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Febbre alta e spossatezza. Questi i sintomi presentati ieri pomeriggio da una Bimba di 11 mesi di Formia e da suo padre. I due si sono presentati all’ospedale Dono Svizzero e lì è stata diagnosticata attraverso i test sierologici la positività di entrambi al Covid-19. La Bimba è stata quindi trasferita d’urgenza insieme al genitore, asintomatico, nella sede di Palidoro dell’ospedale Bambino Gesù. Al momento, come riferiscono fonti ospedaliere accreditate, le condizioni della Bimba sono discrete e la situazione è sotto controllo. Il padre, invece, resta asintomatico. Bimba di 11 mesi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

