Billionaire: camerieri malati e balli sfrenati: i 10 giorni prima della chiusura (Di lunedì 31 agosto 2020) Il virus è entrato nel Billionaire prima di Ferragosto. Un cameriere del locale di Flavio Briatore si sente male il 12, nel pieno della settimana del tutto esaurito in Costa Smeralda. Intanto, nonostante molti dello staff continuano ad accusare i sintomi, si balla tra i tavoli come niente fosse. prima un cameriere, la tosse e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

