Bikini o torso nudo: così l’agoritmo di Instagram premia il corpo (Di lunedì 31 agosto 2020) Fino a qualche anno fa li avremmo considerati come “semplici strumenti di intrattenimento”. Ora i social network sono in grado di decretare il successo (o l’insuccesso) di intere attività economiche e farne parte in modo professionale è un’esigenza di intere categorie produttive. È così anche per Instagram: il social di foto e immagini, con 140 milioni di utenti in Europa è il secondo più diffuso al momento e la sua corretta gestione è importantissima non solo per gli influencer, ma anche per molti professionisti. Una strategia che si basa sullo studio degli algoritmi del programma che decretano la visibilità e la popolarità dei contenuti postati dai singoli utenti. La ricerca: premiati i corpi a scapito di paesaggi o cibo Una ricerca dell’European Data ... Leggi su giornalettismo

