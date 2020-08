Biglia, voglia di rimanere in Italia: il Toro una possibilità (Di lunedì 31 agosto 2020) Biglia, da domani sarà svincolato dal Milan ma come detto da lui stesso gli piacerebbe rimanere in Italia e giocarsi una possibilità Biglia, da domani sarà svincolato dal Milan ma come detto da lui stesso gli piacerebbe rimanere in Italia e giocarsi una possibilità. LIBERO DA DOMANI- Trattativa in corso col Torino come riportato questa mattina da tuttosport, con Giampaolo che starebbe spingendo per il suo trasferimento in granata. LE SUE PAROLE- «Mi piacerebbe molto continuare a giocare in Serie A. Nell’ultima stagione ho subito un infortunio inaspettato e raro, ma ora sto bene». Queste le sue parole a ‘Directv Ecuador’. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

