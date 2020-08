Biennale di Venezia, molte star del cinema restano a casa. E la mostra rimane piena di incognite (Di lunedì 31 agosto 2020) Nononostante la pandemia, la 77esima mostra del cinema di Venezia – che si terrà dal 2 al 12 settembre – si prepara al suo debutto. Sarà una manifestazione ridotta all’osso: non sarà infatti ricordata per le super star, impossibilitate a superare i confini nazionali per via delle misure di contenimento da Coronavirus. E non sarà un’annata proficua per i party – il rischio di assembramento è dietro l’angolo. Gli ospiti che dovevano arrivare da oltreoceano e, più in generale, dai confini extraeuropei non ci saranno. Saranno invece presenze centellinate quelle delle personalità europee. Ma fino all’ultimo nessuno è sicuro di come andranno le cose. I personaggi noti del cinema italiano? Tutti presenti, tra ... Leggi su open.online

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale d… - nikizag7 : RT @PCagnan: Lo speciale della @nuova_venezia sulla Mostra del cinema di Venezia, l’edizione 2020 sarà la numero 77 - _rjardon : RT @IveserVenezia: Merita sicuramente una visita... Venezia 77 'Le muse inquiete', la Biennale tra cronaca, arte e storia - _rjardon : RT @IveserVenezia: Venezia 77 'Le muse inquiete', la Biennale tra cronaca, arte e storia - Paola91333281 : @laSchedaNulla @LoMassi Potremo sempre andare in biblioteca, al cinema, nelle gallerie d'arte, alla Biennale di Ven… -