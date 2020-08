Berlino, mega manifestazione contro il Covid: 300 arresti (Di lunedì 31 agosto 2020) Berlino: sono 300 le persone arrestate dalla polizia a seguito della manifestazione contro le restrizioni del Covid in Germania. La polizia ha sospeso la protesta per mancato rispetto delle regole. A riportare la notizia è l’agenzia di informazione Ansa, la quale fa sapere che i manifestanti a Berlino sono stati circa 38 mila. Dopo una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Si è tenuta nella capitale tedesca Berlino la tanto discussa e per certi versi ‘controversa’ manifestazione contro le restrizioni adottate dal governo tedesco per fronteggiare la pandemia Covid-19 cau ...«Incartate i vostri cellulari in un foglio di alluminio, spegnerli non basta! Vi vogliono schedare. Mi raccomando, è molto importante, fatelo o vi vieteranno di manifestare!». La «tempesta su Berlino» ...