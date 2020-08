Berlino, estremisti di destra tentano di entrare in Parlamento durante la manifestazione contro le misure anti-Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) A Berlino, alcuni simpatizzanti di estrema destra hanno tentato di assaltare il Parlamento dopo avere sfondato il cordone della polizia ed essersi scontrati con alcuni agenti, durante la manifestazione contro le misure restrittive imposte dal governo per arginare l’aumento dei contagi. Nonostante il divieto, in migliaia si sono riversati in strada senza rispettare il distanziamento e senza indossare le mascherine. Immediata la condanna unanime dei politici tedeschi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Il loro nemico è la mascherina, a Berlino come a Londra, Parigi, Zurigo e Madrid. In migliaia sono scesi per le strade delle capitali europee per protestare contro i provvedimenti restrittivi anti-Cov ...

Roma, 30 ago. (askanews) - Il ministro degli Interni tedesco ha denunciato come "inaccettabili" i comportamenti di ieri a Berlino durante una grande manifestazione contro le misure restrittive legate ...

