Bergamo, Atalanta: tre giocatori positivi al coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) Bergamo, 31 agosto 2020 - Ci sono t re casi di coronavirus nell'Atalanta alla ripresa dell'attività col raduno di oggi. Ad annunciarlo la società stessa sul sito, senza però rendere nota l'identità ... Leggi su ilgiorno

Atalanta_BC : ?? #BergAMO ?? ? In omaggio ai bergamaschi dopo il difficile periodo attraversato e per sottolineare l’ancor più fort… - webecodibergamo : Atalanta, tre giocatori positivi «Sono asintomatici e in isolamento» - hurree16 : RT @qn_giorno: #Bergamo, #Atalanta: tre giocatori positivi al #coronavirus - qn_giorno : #Bergamo, #Atalanta: tre giocatori positivi al #coronavirus - deatoffees : Il russo #miranchuk arriva all #Atalanta inutile sottolineare che è il sostituto naturale di #ilicic(a cui auguriam… -