Bellizzi, il sindaco ferma gli eventi culturali e … la campagna elettorale del figlio (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBellizzi (Sa) – Non potrà fare la campagna elettorale, con iniziativa in presenza, nel comune dove il papà è sindaco, il candidato al consiglio regionale per il PSI, Andrea Volpe, erede del papà Mimmo, che, in qualità di primo cittadino del centro della Piana del Sele ha deciso oggi di sospendere tutti gli eventi culturali e politici dopo la registrazione di alcuni contagi nel suo comune. La decisione è stata presa questa mattina al termine di una riunione con il centro operativo comunale per fare il punto anche, alla presenza dei rappresentanti della Protezione civile e del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe della situazione in merito alla ricostruzione dei contatti di questi ... Leggi su anteprima24

