Belen Rodriguez | l’ultima foto spaventa i fan | il particolare attira l’attenzione

Ecco che dopo qualche giorno a Ibiza, Belen Rodriguez è tornata sotto il cielo della favolosa Capri. L'argentina ha postato tante foto su Instagram che la immortalano sull'isola italiana. Una foto, però, in particolare ha risvegliato la preoccupazione dei suoi premurosissimi fan. Il motivo? A quanto appare, sembra proprio che Belen abbia perso qualche chilo. Nell'immagine, la showgirl più caliente che ci sia, è ritratta di profilo mentre osserva il meraviglioso panorama. "Sei sempre bellissima ma ti sei dimagrita troppo", commenta zelante un utente. La colpa sarebbe da attribuire ad una silhouette più longilinea del solito, che quasi sicuramente è dovuta alla prospettiva e alla luce della ...

