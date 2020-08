Beautiful USA: Steffy sviluppa una grave dipendenza da Oppiacei! (Di lunedì 31 agosto 2020) Anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate presto in onda in America rivelano che dopo un tragico incidente, Steffy svilupperà una grave dipendenza che spingerà Hope a insistere per toglierle Kelly! Leggi su comingsoon

A Beautiful, un cambiato Thomas deve fare i conti con i sensi di colpa mentre Steffy perde i lumi della ragione scontrandosi con Hope Nelle prossime avventure di Beautiful ne vedremo di cotte e crude ...

