Beautiful, anticipazioni puntata del 2 settembre 2020: Xander vuole smascherare Thomas (Di lunedì 31 agosto 2020) Un nuovo appuntamento con la soap tv americana Beautiful attende i telespettatori il prossimo 2 settembre. Nel consueto orario delle 13:40 su Canale 5, i fedelissimi della serie TV, vedranno avvicinarsi sempre più il momento in cui verrà a galla la verità sullo scambio di culle. In attesa che ciò avvenga, Xander continuerà a tenere il fiato sul collo a Thomas, convinto che il Forrester sia il responsabile della morte di Emma Barber. Deciso a far uscire la verità sull’incidente e su Beth, l’Avant cercherà aiuto in Zoe la quale, però, non sembrerà essere pronta ad aiutarlo. Liam intanto, insisterà per far cambiare idea a Hope sulle nozze con Thomas. Beautiful, anticipazioni: ... Leggi su tutto.tv

