Basaglia, una psichiatria fatta di umanità, scienza e giustizia sociale (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 29 agosto 1980 moriva a Venezia appena 56enne un intellettuale e un uomo concreto come Franco Basaglia . Psichiatra, neurologo, come pochi ha saputo affiancare un'azione molto umana, politica, a un ...

Il 29 agosto 1980 moriva a Venezia appena 56enne un intellettuale e un uomo concreto come Franco Basaglia. Psichiatra, neurologo, come pochi ha saputo affiancare un’azione molto umana, politica, a un ...Nell’ambito della 5° edizione di Festil, il 31 agosto, alle ore 21, presso il Teatro Basaglia di Trieste per Esof 2020, andrà in scena "L’Alfa Romeo Jankovits" di Laura Marchig, drammaturgia e lettura ...