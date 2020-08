Baroni: «Tonali esploso. Grande investimento del Milan» (Di lunedì 31 agosto 2020) L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Serie A e il calciomercato L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Serie A e il calciomercato. Tonali – «Un giocatore esploso, quest’anno ha fatto benissimo: ha qualità, fisicità e forza per diventare un top di una Grande squadra com’è il Milan. Un Grande investimento anche per la nostra Nazionale». SPEZIA – «Il Benevento ha fatto un campionato a sé, e anche il Crotone, una squadra che due anni fa era in Serie A e che aveva una squadra forte. Lo Spezia è salito giustamente: hanno unito calcio e idee, è ... Leggi su calcionews24

