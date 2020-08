Bari, il ritiro diventa Sanremo: mister Auteri canta e Perrotta accompagna con la chitarra (Di lunedì 31 agosto 2020) Il ritiro del Bari si trasforma in un piccolo Sanremo. Show di mister Auteri che canta sulle note di "Acqua azzurra, acqua chiara". Marco Perrotta abile alla chitarra e sui social solo applausi!caption id="attachment 1014717" align="alignnone" width="662" Bari Auteri Perrotta (Instagram Bari)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bari, il ritiro diventa Sanremo: mister Auteri canta e Perrotta accompagna con la chitarra - - Trmtv : Calcio, il capitano del Bari Valerio Di Cesare pronto ad affrontare il 20esimo ritiro - CalcioWebPuglia : - LaGazzettaWeb : Bari, ecco la lista dei convocati per il ritiro - Borderline_24 : #Bari, al via il ritiro di Cascia: i 25 convocati biancorossi -

Ultime Notizie dalla rete : Bari ritiro

BariViva

Primo allenamento per Alessandro Potenza. Il tecnico ieri pomeriggio si è unito al resto della squadra, di fatto presentandosi ai suoi nuovi giocatori, non prima di essersi sottoposto al tampone per s ...Nel torneo d’Eccellenza, nelle giornata di mercoledi, è stato reso noto l’organico che comporrà i tre gironi di campionato. Nelle scorse ore, poi, è giunta l’ufficialità sui quattordici gruppi che dar ...