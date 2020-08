Barcellona, Messi al City: ipotesi ingaggio di 500 milioni per 5 anni (Di lunedì 31 agosto 2020) 50 milioni netti a stagione per cinque anni, piu’ un bonus di altri 250 milioni di euro: in totale mezzo miliardo di euro. Questo è l’ipotesi di ingaggio riportato dal quotidiano catalano Sport che il Manchester City metterebbe sul piatto per riuscire a portare Lionel Messi in Premier League con Pep Guardiola. Il contratto della Pulce durerebbe cinque anni e quindi fino al 30 giugno 2025, ma il talento argentino giocherebbe solo tre stagioni e le altre due verranno disputati al New York City in Major League Soccer. Leggi su sportface

